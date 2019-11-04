В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила сообщение от МИД Украины и российских вооруженных формирований на Донбассе о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского.

Как сообщает представительство мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, 12 ноября СММ получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Донецкой области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованной участка разведения в районе Петровского.

13 ноября СММ получила две вербальные ноты Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованной участка разведения в районе Петровского.

ОБСЕ зафиксировало начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Петровского вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 9 ноября, «когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения». Команды СММ присутствовали на протяжении всего процесса разведения в последующие дни.

«Во второй вербальной ноте Министерства иностранных дел Украины и в упомянутом письме от вооруженных формирований также изложены сообщение о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения, а также исходную информацию и географические координаты упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения», — заявили в СММ.

«Во второй вербальной ноте и в упомянутом письме также сообщается о том, что демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения начнется согласно согласованному план-графику», — сообщили в организации.