Верховная рада поддержала отмену моратория на продажу земли в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2178-10, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

За такое решение проголосовали 240 народных депутатов: 227 депутатов от фракции Слуга народа и 13 внефракционных.

Против рынка земли также выступала лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, в предлагаемом законе не урегулирован вопрос о продаже земли украинцам с двойным гражданством.

Тимошенко смущает разрешенный предел продажи земли в одни руки — 200-210 тысяч гектаров. По мнению политика, принятие рынка земли, сделает Украину — «страной третьего мира».

Также против законопроекта выступил избранный в Луганской области нардеп Шахов. Ввиду отсутствия внятных возражений он вспомнил про фашистов, которые в годы второй мировой войны, якобы, вывозили украинский чернозем.

Партии «Голос» Вакарчука и «ЕС» Петра Порошенко не голосовали за законопроект.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, цель законопроекта — формирование законодательного поля для введения рынка сельхозземель, обеспечения конституционных прав граждан Украины на свободное распоряжение своей собственностью, создание прозрачных условий для приобретения в собственность земельных участков сельхозназначения гражданами и юридическими лицами Украины.

Согласно законопроекту:

с 1 октября 2020 года отменятся запрет на продажу земель сельхозназначения всех форм собственности;

право на покупку земли получают граждане Украины, теробщины, государство, юрлица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчуждение участок в течение года;

устанавливается правило, согласно которому до 1 января 2024 года не допускается приобретение юрлицами, бенефициарным владельцем которых являются иностранцы, лица без гражданства, юрлица, созданные по законодательству иному, чем законодательство Украины, иностранные государства, права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения;

устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на аукционах на уровне не ниже нормативной денежной оценки;

устанавливается ограничение на общую площадь земельных участков, которая может находиться в собственности. Ограничения не допускают приобретение в собственность более 35% сельхозземель объединенной общины, 15% сельхозземель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины;

обеспечивается право на выкуп участков для ведения фермерского хозяйства, принадлежащих гражданам на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения. Предусмотрена возможно выкупа с рассрочкой платежа до пяти лет. И прочее.

По мнению разработчиков проекта, введение ранка земли будет способствовать развитию аграрной отрасли, повышению стоимости сельхозугодий, привлечению инвестиций. Кроме того, введение рынка земли «позволит преодолеть … коррупцию, деградацию почв, обесценивание земель и тому подобное».