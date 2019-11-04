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Россия срывает переговоры об освобождении украинских заложников

Вчера, 15:42 citynews.net.ua | Напечатать

Предсавители РФ в минской переговорной группе и их пособники дважды отказались от переговоров по обсуждению обмена пленными. Также российские террористы отказываются подтверждать наличие пленных, о которых достоверно известно украинским переговорщикам.

Об этом сообщила представитель украинской контактной группы на переговорах в Минске Валерия Лутковская.

«К сожалению, вчера не состоялось заседание гуманитарной подгруппы в Минске, на которой рассматривается вопрос освобождения заложников. Сегодня должна была проводиться видеоконференция.
На прошлом заседании мы договорились, что признаем содержание людей и приступаем к обмену. Договоренность была под гарантии нашего модератора, представителя ОБСЕ посла Фриша.
Несомненно, существует огромное недоверие между всеми сторонами. Да, свою часть договоренностей я выполнила частично, потому что мне нужно вытащить из ОРДЛО максимальное количество людей, понимая, что игра может пойти нечестно.
Но даже тех людей, которых ОРДЛО разыскивает по неправильным личным данным, мы нашли и частично подтвердили.
Нам никого не подтвердили в ответ.
Более того, сегодня я получила письмо от нашего модератора, что видеоконференция отменена, потому что не нашла поддержки у всех участников.
Ну что ж, очередное подтверждение, что игра нечестная.
И теперь мы не сможем встретиться даже в таком формате. Мы не обсудим не только вопрос взаимного освобождения, мы не обсудим вопрос поиска и передачи тел тех, кто считается пропавшим без вести, мы не обсудим вопрос открытия новых пунктов пропуска. Это не интересно ни участникам переговоров, ни нашему модератору. Искренне жаль.
Я впервые приоткрываю завесу над переговорами в публичном пространстве. Делаю это сознательно. Думаю, обществу пора знать, насколько эти переговоры сложны и циничны.
Я продолжу настаивать на встрече в любом формате. Я продолжу настаивать на признании содержания людей под стражей. Я продолжу настаивать на освобождении людей.
Мне жаль, что в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ» 

— сообщила Лутковская на своей странице в Фейсбук.


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