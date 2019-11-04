Дело Ефремова будут рассматривать в режиме видеоконференции

Старобельский районный суд Луганской области отложил рассмотрение дела в отношении бывшего народного депутата Александра Ефремова на 15 ноября и постановил провести заседание в режиме видеоконференции, передает корреспондент УНН .

Коллегия судей приняла решение отложить рассмотрение дела на 15 ноября в 10:00 и провести заседание в режиме видеоконференц-связи с одним из районных судов города Киева. С каким именно, будет сообщено позже.

Ранее суд отпустил Ефремова под личное обязательство.

Экс-руководитель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом «Луганскуголь» путем злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 УК; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий по ч. 3 ст. 110 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации «ЛНР» по ч. 1 ст. 258-3 УК.