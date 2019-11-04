В Украине сорвали спецоперацию ФСБ по дискредитации армии

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила информационную спецоперацию ФСБ по дискредитации украинских Вооруженных Сил.

Оперативники спецслужбы установили, что российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ.

Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ. Военный в 2018 году поступил на службу по контракту в десантно-штурмовые войска Украины, прибыв из аннексированного страной-агрессором Крыма.

Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт РФ, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать «русский мир». Именно на Ближнем Востоке началось его сотрудничество с ФСБ.

Российские спецслужбы решили использовать его украинское происхождение для участия в спланированной в РФ специальной операции по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии.

По замыслу кураторов из ФСБ, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать из украинской армии. Его «разоблачительные» выступления планировались на российских телеканалах и в пропагандистских СМИ.

Оперативники СБУ сорвали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с Крымом. При осмотре у мужчины изъята военная информация и документы об участии в боевых действиях на востоке Украины.

Сейчас бывший военный находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами РФ устанавливает следствие.