В Луганской области шахтеры ГП «Первомайскуголь» бастуют под землей из-за долгов по зарплате

В Луганской области горняки шахт ГП «Первомайскуголь» отказались подниматься на поверхность из-за многомесяных долгов по зарплате.

Как сообщил Роман Панчук, председатель МО НПГУ ГП «Первомайскуголь», 6 горняков шахты «Тошковская» и 13 горняков «Карбонит» 4-й смены отказались подниматься на поверхность и начали акцию протеста в подземных условиях. Требование одно — погашение задолженности по заработной плате.

Также 45 горняков шахты «Горная» ГП «Первомайскуголь» с 12 ноября протестуют под землей. Вместе с ними председатель ПВО НПГУ «Горской» Виктор Видиш.

На сегодня общая задолженность по зарплатам на госпредприятии составляет 244, 44 млн гривень. С момента избрания Владимира Зеленского президентом Украины и последующих выборов в Верховную Раду большинства от его партии, украинские шахтеры постоянно сталкиваются с невыплатой заработанных денег.

Несмотря на заверения главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая о скорой выплате долгов, ситуация в шахтерских коллективах достаточно напряженная.

Как пояснил Сергей Гайдай на встрече с протестующими горняками, Правительством уже выделены средства, а народные депутаты уже утвердили это решение. Однако из-за переформатирования нескольких министерств возникла задержка перечисления денег.

«По информации Министерства финансов, все деньги будут на казначейских счетах уже на этой неделе», — отметил Сергей Гайдай.

Осознавая, что проблема с реквизитами Министерства энергетики и защиты окружающей среды может существовать и в дальнейшем, во время поездки в Горское он пообщался с казначейством и дал ряд поручений. Главным из них является немедленная координация с Минфином и обработка всех возможных проблемных вопросов.

Поможет ли сидящим без денег шахтерам «координация» и «обработка» — узнаем буквально через несколько дней.