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В Украине сделали шаг к запрету полиэтиленовых пакетов

Сегодня, 10:33 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2051-1, который предлагает запретить пластиковые пакеты с 2022 года. За принятие соответствующего решения проголосовали 365 депутатов.

Законопроект предлагает запретить в Украине продажу пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

При этом ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пакеты, сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек).

Также ограничения не распространятся на пакеты, которые используются для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса, а также сыпучих продуктов и льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

Кроме того, предлагается  ввести обязательную маркировку биоразлагаемых пакетов в соответствии с ДСТУ.


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