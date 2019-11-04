12 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли Хутор Вольный (окраина Золотое) из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

Также было обстреляно Золотое - из СПГ и автоматических гранатометов.

Вчера, 12 ноября, в Новотроицком Донецкой области на неизвестной мине подорвались два военнослужащих Объединенных сил - командир 128-й отдельной горно-пехотной Евгений Коростелев и младший сержант.