Советником Алексея Данилова стал бывший замглавы Луганской ОГА Вадим Даниелян

Советником Алексея Данилова стал бывший замглавы Луганской ОГА Вадим ДаниелянВчера, 15:40
Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны стал бывший заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Вадим Даниелян. Эту информацию он подтвердил сегодня LIGA.net.
Отвечая на вопрос, какими именно направлениями будет заниматься, Даниелян сказал: «Луганская, Донецкая область, критическая инфраструктура».
Даниелян родом из Луганска. Депутат Луганского областного совета V и VI созывов.
С Алексеем Даниловым Даниелян работал еще в 1998 году, когда занимал должность экспедитора в магазине Донецкие Зори.
2008–2014 годы генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Диапи», г. Луганск
2014 — 2017 первый заместитель начальника, начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области
2017 — 2018 заместитель председателя Луганской областной государственной администрации
2018 — 2019 заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации, г. Харьков