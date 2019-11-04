Советником Алексея Данилова стал бывший замглавы Луганской ОГА Вадим Даниелян

Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны стал бывший заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Вадим Даниелян. Эту информацию он подтвердил сегодня LIGA.net .

Отвечая на вопрос, какими именно направлениями будет заниматься, Даниелян сказал: «Луганская, Донецкая область, критическая инфраструктура».

Даниелян родом из Луганска. Депутат Луганского областного совета V и VI созывов.

С Алексеем Даниловым Даниелян работал еще в 1998 году, когда занимал должность экспедитора в магазине Донецкие Зори.

2008–2014 годы генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Диапи», г. Луганск

2014 — 2017 первый заместитель начальника, начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области

2017 — 2018 заместитель председателя Луганской областной государственной администрации

2018 — 2019 заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации, г. Харьков