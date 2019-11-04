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В ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения сил возле Петровского

Вчера, 15:22 citynews.net.ua | Напечатать

9 ноября миссия ОБСЕ зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе населенного пункта Петровское.

«В тот же день, осуществляя мониторинг примерно в 500 м на северо-запад от Петровского, наблюдатели слышали 20 взрывов неопределенного происхождения и 1 очередь из крупнокалиберного пулемета — все ориентировочно по 6-8 км на северо-запад (по оценке, за участком разведения, но в пределах 5 км от ее края)», — говорится в отчете миссии.

Также в Петровском было зафиксировано, как в западном направлении пролетел беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия, который не принадлежал СММ. Вместе с тем, 10 ноября, «находясь на западной оконечности Петровского и в Богдановке, наблюдатели слышали 12 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 1 км на юг, юго-запад и 2-3 км на юго-восток (все, по оценке, в пределах участка разведения)».

11 ноября украинская сторона проинформировала ОБСЕ о завершении разведения сил в Петровском. 12 ноябя с 12:00 началось разминирование.


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