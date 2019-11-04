Завтра в Беловодске будут рассматривать дело террориста Жмурина, издевавшегося над пленными украинцами

Дело помощника главаря «ЛНР» Александра Жмурина рассматривать в Беловодском районном суде Луганской области 13 ноября в 14.05.

Его судят по статьям 437 (ведение агрессивной войны), 438 (нарушение законов и обычаев войны) и 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Военный прокурор в этом деле Андрей Шевченко рассказал Медийной инициативе за права человека , что ранее Верховный Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении подсудности дела и переноса слушаний в Волынскую область, где проживает большинство свидетелей, заявленных обвинением. Поэтому рассматривать дело Жмурина продолжат в Беловодске — в суде, который приближен к месту совершения преступления (Жовтневый район Луганска).

Сейчас дело Жмурин находится на этапе допроса свидетелей. На заседании 13 октября будут допрошены свидетели стороны обвинения — бойцы 51-й бригады, которые в 2014 попали в плен к боевикам.

Александра Жмурин задержало СБУ в 2017 году за ведение боевых действий против подразделений Вооруженных Сил Украины и других подразделений, привлеченных к проведению АТО, а также за то, что Жмурин осуществлял незаконное удержание, конвоирование и допросы пленных украинских военнослужащих.