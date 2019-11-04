В Луганской области ожидаются сильные туманы и плохая видимость на дорогах

Вниманию водителей! В ближайшие дни, по сообщению Украинского Гидрометцентра, ночью и утром на Луганщине вероятные туман и снижение видимости до 200 - 500 м (1 уровень опасности, желтый). Температура воздуха значительно не изменится.

Как сообщают в Службе автомобильных дорог в Луганской области, осенние перепады температур становятся причиной образования тумана. Что особенно опасно для водителей, ведь, видимость значительно падает.

Как сообщает Гидрометцентр, на днях в Украине осадков не прогнозируется. Ночью и утром в большинстве областей видимость ухудшать туманы. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с, днем ​​в западных областях порывы 15-20 м / с. Температура ночью 2-7 тепла, в Карпатах 0-5 мороза, днем ​​8-13; на юге страны ночью 6-11, днем ​​+ 13-18.

Просим быть ответственным и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения!



