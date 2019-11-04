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Гайдпай: На ремонт дорог Луганской области в 2020 году предусмотрено всего 400 млн гривень

Сегодня, 10:57 citynews.net.ua | Напечатать

В рамках рабочей поездки в Троицкий район председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел совещание с руководителями ведущих агропромышленных предприятий области.

Тематика встречи оказалась значительно шире, чем обсуждение отраслевых проблем молочного скотоводства.

Как сообщает пресс-служба ОГА, прежде всего, встал вопрос ремонта автодороги регионального значения Р-66, единственного пути вывоза сельхозпродукции за пределы района. Глава области заверил, что уже проведен тендер на ремонт 10 км именно этой дороги.

Однако, уже ведутся переговоры, чтобы отремонтировать крайней мере 30-40 км, несмотря на ограниченность финансирования. Ведь на ремонт дорог Луганщины в следующем году предусмотрено всего около 400 млн гривен.

«Эту дорогу невозможно восстановить благодаря ямочном или средне-текущему ремонту. Здесь нужен капитальный ремонт. Есть решение Президента Украины о выделении миллиарда гривен на Золотое. Думаю, 400-500 млн будут направлены на ремонт и расширение дороги, 200-300 - инфраструктуру КПВВ. Остаток - на автодорогу Р-66», - поделился планами Сергей Гайдай.

Аграрии выразили обеспокоенность затягиванием с компенсацией потерь владельцев земельных паев, через которые проложили фортификационные сооружения. В Троицком районе это почти 400 га. Мол их владельцы первыми пострадают после открытия рынка земли.

Председатель облгосадминистрации дал поручение подготовить необходимый пакет документов и пообещал лично сопровождать их рассмотрение.


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Гайдпай: На ремонт дорог Луганской области в 2020 году предусмотрено всего 400 млн гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня