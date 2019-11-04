Назарбаев подготовит встречу Зеленского и Путина

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил Назарбаев, он получил согласие Зеленского на встречу.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — сообщил Назарбаев.

Президенты Украины и России уже провели несколько телефонных разговоров. В частности, Зеленский звонил Путину из-за обстрелов на Донбассе.

Кроме того, во время пресс-марафона, украинский президент заявлял, что не знает, возможна ли его встреча с Путиным. Он считает, что «все против» этой встречи.