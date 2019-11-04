Российские террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня

11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские боевики обстреляли позиции сил ООС в районе Орехово из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На границе Луганской и Донецкой областей боевики обстреливали Луганское - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, атакже Новолуганское - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области террористы вели огонь из минометов в районе Гнутово и Южного.

Также обстрелы зафиксированы в районе Богдановки, Верхнеторецкого, Красногоровки и Старогнатовки.

Вчера, 11 ноября, в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.