По мосту в Станице Луганской смогут ездить автомобили

В Станице Луганской заканчивается ремонт взорванного российскими террористами моста через Северский Донец. По этому мосту ежедневно проходят тысячи людей из оккупированного Луганска на контролируемую Украиной территорию.

За последние несколько дней рабочие закончили устанавливать пролеты, обработали поверхности и теперь устанавливают ограждение и наносят полимерное покрытие для защиты конструкций моста.

Также продолжаются работы по сварке металлических конструкций моста и вывоз строительного мустора.

Несмотря на то, что после завершения ремонта мост на КПВВ «Станица Луганская» останется пешеходным, гражданский транспорт также сможет по нему ездить.

В Луганской обладминистрации заявили, что конструкция выдержит автомобиль скорой помощи или микроавтобус.