СБУ выявила начисление украинских соцвыплат луганским террористам 

В Харькове контрразведчики и следователи СБУ разоблачили механизм финансирования террористических организаций «ЛНР» при помощи украинских социальных выплат.

Организовал противоправную схему переселенец из Луганска, который длительное время проживает в Харькове. За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи.

При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них выявлены боевики террористических организаций «Л/ДНР», а также умершие.

Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъято более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов сделки и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.