В Приватбанке масштабный сбой - проблемы с POS-терминалами и оплатой на Aliexpress

Сегодня, 11 ноября, у ПриватБанка возникают ошибки при проведении онлайн-платежей, а также с проведением операций в банкоматах и терминалах.

Также картой ПриватБанка невозможно оплатить заказ на китайской торговой площадке AliExpress, где сегодня проходят традиционные распродажи в честь Дня Холостяка.

У держателей карт ПриватБанка оформление заказа обрывается на стадии оплаты. Банк присылает сообщение, что якобы превышен дневной лимит операции.

При этом на сайте AliExpress при попытке оплатить товар появляется сообщение, что карты ПриватБанка недоступны.

Техподдержка ПриватБанка сообщает, что наблюдаются трудности с оплатой на AliExpress, операциями в банкоматах, ТСО, POS-терминалах, а также задержка проведения платежей в Приват24 со статусом «Новый». Пользователям последней категории рекомендуют не повторять платежи и ожидать их проведения.

ПриватБанк обещает разобраться в ситуации до 17:00.