Зеленский руками СБУ выполняет заказ россиян по расследованию гибели террористов в Луганском аэропорту?

Сегодня на допрос в СБУ был вызван экс-нардеп и боец штурмового отряда "Айдар" Игорь Лапин.

Как рассказал сам Игорь, СБУ расследует дело о гибели российских террористов во время прорыва украинскими подразделениями блокады Луганского аэропорта летом 2014 года.

Для допроса бойцов "Айдара" в Луцк приехали сотрудники СБУ из Луганской области.

Как пояснили в СБУ Волынской области, в 2014 году полицией Луганской области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Впоследствии Генеральная прокуратура Украины передала расследование производства в Службу безопасности Украины.

С целью выяснения всех обстоятельств дела спецслужба решила допросить всех очевидцев событий 2014 в качестве свидетелей. В частности, сегодня в помещении Управления СБУ в Волынской области представители спецслужбы из Луганска планируют допросить лиц в качестве свидетелей в уголовном производстве.

Как рассказал Игорь Лапин, во время боя были убиты и взяты в плен ранеными несколько российских террористов. Всем им была оказана первая медицинская помощь и, после окончания боя длившегося примерно с 12:00 до 17:00, россияне были отправлены в медицинские учреждения.

Впоследствии один из раненых скончался и его тело было передано в оккупированный Луганск для последующей передачи в Москву откуда он родом.

Российские террористы по факту смерти гражданина РФ возбудили уголовное дело и, похоже, судя по комментарию Игоря Лапина о вопросах сотрудников СБУ, именно это дело расследуют украинские правоохранители.

Странным выглядит тот факт, что сотрудников СБУ не заинтересовал обстрел россиянами из ГРАДов жителей Луганска выбиравшихся на украинскую территорию в районе села Хрящеватого, когда боевики целенаправленно стреляли по колонне мирных людей бежавших от войны и российской оккупации.