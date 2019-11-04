Норвежский совет по делам беженцев поможет отремонтировать дома в попасной

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) выделил средства на капитальный ремонт жилых домов в Луганской области.

Как сообщает пресс-служба Попаснянского городского совета, выделенные NRC средства будут потрачены на приобретение строительных материалов и проведения работ по капитальному ремонту 5 многоквартирных жилых домов в городе Попасная

Дома по адресам ул. Первомайская, 118, 120, ул. Циолковского, 25, и ул. Суворова, 5 и 18 будут отремонтированы и утеплены современными материалами за счет помощи норвежской благотворительной организации.