В 12 областях Украины митингуют против законопроектов Зеленского о продаже земли

Активисты, которые выступают против открытия рынка земли, перекрыли трассы государственного значения в 12 областях Украины - люди хотят сохранить мораторий на продажу земли в Украине.

Участники акции требуют отозвать два законопроекта: №2178 и №2178-10, регламентирующих введение рынка земли. Инициатор акции – Всеукраинский аграрный совет.

Протесты проходили с 9:30 до 10:30 часов утра в 12 областях: Черниговской, Черкасской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Ровненской, Житомирской.