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В МОН рассказали об отборе ученых в Украинскую антарктическую экспедицию

Сегодня, 11:36 citynews.net.ua | Напечатать

На места ученых в 25 Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) на 2020–2021 годы  подалось вдвое больше кандидатов, чем в прошлом году. Об этом сообщил директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий сегодня, 7 ноября 2019 года, комментируя итоги приема документов в двадцать пятый УАЭ.

 

В этом году есть 36 претендентов на 7 мест ученых в экспедиции, тогда как в прошлом году поступили заявки от 17 кандидатов.

«Это означает, что туристическая волна — те, кто просто хочет поехать в одно из самых и самых суровых мест планеты — несколько спала. Зато ученые открывают для себя возможность проведения в Антарктиде уникальных научных исследований. И это действительно важно, ведь в Антарктиде Украина делает науку мирового уровня», — отметил Евгений Дикий.

Всего на конкурс по отбору полярников для 25-й УАЭ подались 88 кандидатов: 66 мужчин и 22 женщины. В среднем это более 7 претендентов на 1 место

Всег в отряд зимовщиков набирают 12 специалистов: 7 ученых, дизелиста-электрика, системного механика, системного администратора связи, врача и повара.

Больше всего желающих проводить биологические исследования (15 кандидатов), далее — повар и врач (по 13 кандидатов). 

Окончательный состав двадцать пятой УАЭ будет определен в январе 2020 года. Кандидаты должны пройти еще собеседование, психологическое тестирование, медосмотр и соответствующие тренинги.


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