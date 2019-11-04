Зеленский уволил своего представителя в Кабинете министров Украины Андрея Геруса

Президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в Кабинете министров Украины, уволив с этой должности народного депутата Андрея Геруса и назначив на эту должность Алексея Перевезенцева. Об этом говорится в президентских указах № 838, 839 от 11 ноября.

«Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины (вне штата)», — говорится в тексте документа.

Предыдущим указом Президент уволил Геруса Андрея Михайловича с должности Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины.

Алексей Перевезенцев работал в должности государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли и ушел с должности в сентябре 2019 года (уже из Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства). Член наблюдательного совета ПАО «Укрэксимбанк». Ранее входил в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины».