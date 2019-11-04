Луганская Заря вышла на 2 место в чемпионате Украины по футболу

Фото: пресс-служба ФК Заря

На стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье луганская «Заря» приняла «Колос» из Ковалевки в 14 туре чемпионата Украины по футболу.

В первой половине Владлен Юрченко с пенальти позволил «Заре» захватить лидерство. Во второй половине ситуацию для гостей с Ковалевки ухудшило изъятия Гавриша на 55 минуте, Морозко на 77 минуте, а также нереализованный пенальти от Волкова за 15 минут до конца основного времени.

А «Заря» в компенсированное время удвоила результат благодаря Кочергину — 2: 0.

Голы: Владлен Юрченко 31, Владислав Кочергин 90+1.

Предупреждения: Владислав Кабаев 61 - Виталий Гавриш 30, 55.

Удаления: Виталий Гавриш 55, Евгений Морозко 77.

«Команда извлекает уроки из предыдущих игр. Не дожали здесь Днепр-1, осеклись с Мариуполем, тем же Львовом. Мы хотим развиваться, меняем упражнения, двигаем макеты, показываем видео. Это кропотливая работа, приносящая результат. Я не думаю, что будет всё так дальше автоматом продлеваться. На подходе — другой калибр. «Александрия», «Динамо», «Шахтёр». Хочется там проявить себя, и мы готовимся. Нас ждут большие вызовы. К этому нужно быть готовым быть ментально. А физически ребята бегут и хотят. Я говорю, пока у вас горят глаза и есть желание, любой тренер вам помощник. Ребята всё понимают» — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зари» Виктор Скрипник.

По результатам этой игры луганская «Заря» с 28 очками поднялась на вторую ступень чемпионата.