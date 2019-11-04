В Донецкой области ранены 4 бойца ВСУ

10 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В Луганской области российские террористы обстреляли Новотошковское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики вели обстрел Песков и Красногоровки из из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Майорска и Южного позиции ВСУ были обстреляны из зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 10 ноября, в результате обстрелов, минно-взрывные травмы получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни наших защитников нет.