8 ноября российские террористы обстреливали Золотое, Крымское и Орехово в Луганской области

8 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Как сообщили в пресс-центре ООС. в Луганской области российские боевики обстреляли Золотое из стрелкового оружия.

В то же время местные жители сообщают об обстреле Золотого не только из стрелкового оружия, но и крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Также боевики вели огонь в направлении Орехово из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Крымского российские боевики вели массированный обстрел из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин.