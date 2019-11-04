Украина доказала приемлемость дела о нарушении прав крымских татар и украинцев Россией

Украина доказала приемлемость дела о нарушении прав крымских татар и украинцев РоссиейВчера, 18:17
Международный суд ООН отклонил аргументы РФ в отношении жалобы Украины о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ).
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение было объявлено сегодня в Гааге.
Суд ООН выносил решение о юрисдикции, то есть о возможности применения этой конвенции в отношении дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.
Решение принято практически единогласно, против проголосовал только судья от России Скотников.
Как сообщалось ранее, также Суд также поддержал Украину по применению Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в отношении событий на Донбассе.
Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года и требует возместить убытки за продолжающиеся и систематические нарушения обеих конвенций.
В апреле 2017 года Международный суд ООН принял решение о применении временных мер, приказав России воздержаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества сохранять свои представительные институты, в частности Меджлис крымскотатарского народа, и обеспечить доступ к образованию на украинском языке.
Среди обвинений, выдвинутых России: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивание самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.