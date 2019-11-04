Российские террористы сорвали разведения сил в районе Петровского

Российские террористы сорвали разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского, которое должно было состояться сегодня, 8 ноября.

Как сообщает пресс-центр ООС, вчера украинская сторона, через МИД, сообщила ОБСЕ по готовности к разведению.

Сегодня, 8 ноября, в 12.00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

Дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения №3, которое было зафиксировано 30 октября этого года. Этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ от 31 октября.

Сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не последовало. Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности.