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У Зеленского обещают транслировать украинский канал на оккупированный Донбасс

Сегодня, 13:52 citynews.net.ua | Напечатать

Через три месяца на большей части оккупированных территорий можно подать сигнал украинского телевидения, и этот канал может быть двуязычным.

«Мы знаем, как доставить сигнал до порядка 80% жителей оккупированных территорий, мы делали уже эксперименты — мы знаем, как это сделать и мы это сделаем, и сигнал там будет. В течение трех месяцев мы можем это сделать.

Я не буду рассказывать. Мы провели эксперименты, мы замеряли, до какого пункта добивает наш сигнал… Все хорошо в этом смысле. Но вопрос не только в сигнале, а в и том, что именно мы будем коммуницировать людям, которые там проживают» — заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского в эфире программы «Право на власть» на «1+1» 7 ноября.

Бородянский уточнил, что в ОРДЛО пойдет сигнал государственного телеканала.

«Это будет государственный канал, который будет сформирован на базе нашего иновещания UA.tv», — сказал он.

«На первом этапе это будет развлекательно-информационный канал, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинские и информационное вещание, которое будет государственным вещанием… У нас есть четкое представление, каким образом это будет происходить», — рассказал Бородянский.

На вопрос, допускает ли он вещание на русском, министр ответил: «Я допускаю».


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