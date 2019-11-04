В Харькове 23-летний мужчина подорвал себя гранатой на балконе

В Харькове 23-летний мужчина подорвал себя гранатой.

Как сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области, информация о происшествии в многоэтажке на улице 23 Августа поступила в полицию 8 ноября около 08:00.

Как сообщили правоохранители, тело 23-летнего мужчины обнаружила на балконе его бабушка.

На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

Следственным сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.