8 ноября Международный суд ООН объявит решение по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека Россией

В пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН объявит решение по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму со стороны Российской Федерации.

Как сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, суд ООН объявит решение относительно возражений России по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации — так называемое дело «Украина против России».

Заместитель главы МИД отметила, что это будет «сложный и важный день», так как станет понятно, какой именно подход Международный суд ООН будет применять к делу.