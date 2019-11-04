Разведение сил в Петровском может не состояться 8 ноября - террористы не готовы

Сегодня, 8 ноября, начнется практическая фаза разведения войск вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. Начало разведения запланировано на 12:00. Об этом сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

«Согласно всем отчетам ОБСЕ 8 числа, на 12:00 планируем начало практической фазы разведения войск — участок номер три вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское, Волновахский район», — заявил он.

В то же время, по словам командующего ООС Владимира Кравченко, пока нет подтверждения от боевиков о готовности к разведению.

4 ноября боевики заявляли, что готовы к разведению, однако 30 октября в Петровском фиксировали обстрелы, поэтому отвод войск отложили, пока не будет соблюден 7-дневный режим тишины.

Войска ООС должны отойти на 1 км от своих позиций как и боевики. Командование ООС отмечает, что разведение должно быть зеркальным.

Если террористы откажутся от разведения 8 ноября, то и подконтрольные правительству войска не будут начинать разведения.

Представители террористов «ДНР» сообщили миссии ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября.