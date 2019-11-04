МОМ направил в оккупированные районы Луганска и Донецка 17 грузовиков с гуманитарной помощью

На временно оккупированную территорию Украины через КПВВ «Новотроицкое» отправили очередные грузовики с гуманитарной помощью.

Как сообщает на пресс-служба Госпогранслужбы, через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины последовали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международной организации по миграции.

Для жителей Донбасса направлены строительные материалы общим весом 214 тонн.