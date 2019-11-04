7 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Российские террористы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

В Луганской области российские террористы Обстреливали позиции ВСУ в районе Крымского и Золотое.

Украинские военные были обстреляны дважды вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем и на окраине Золотого из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия

В районе Луганского и Новолуганского, что на границе Луганской и Донецкой областей боевики вели обстрел из минометов калибром 120 мм и 82 мм, автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

В Донецкой области боевики вели массированный обстрел Водяного, где вели обстрел из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Под обстрелом также были позиции ВСУ в районе Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами.

Вчера, 7 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре защитника Украины получили ранения.