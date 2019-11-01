Послы стран «нормандской четверки» и представитель США побывали в точках разведения сил на Донбассе

Помощник Президента Украины Андрей Ермак, представители украинского правительства и послы иностранных государств посетили украинские позиции в районе населенного пункта Богдановка (Петровское) Донецкой области, где должен состояться очередной этап разведения сил и средств.

В частности, в состав миссии, побывала на линии разграничения, вошли: временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен где Понсен, чрезвычайный и полномочный Посол Великобритании Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Также в делегацию вошли: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай и заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Ознакомившись с ситуацией на линии разграничения в районе Петровского, Андрей Ермак отметил, что Украина четко придерживается международных договоренностей по разведению войск и ожидает зеркальных шагов от другой стороны.

«Надеемся, что разведение пройдет спокойно, и мы получим столь необходимый всем мир», — сказал помощник президента.

Он отметил, что разведение сил на трех участках было условием для встречи в нормандской формате на высшем уровне.

«Сегодня с нами приехали послы Великобритании, США, Франции, ФРГ для мониторинговой миссии в населенных пунктах Петровское и Золотое, чтобы они воочию увидели, как происходит развод», — пояснил Андрей Ермак.

Также, по его словам, украинские министры отчитаются перед послами о своих планах относительно того, какое внимание следует уделить этой территории.

Кроме того, миссия побывала в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области, где уже произошло разведения сил.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что с украинской стороны инфраструктура на контрольном пункте въезда / выезда (КПВВ) «Золотой» полностью готова.

«И если будут достигнуты договоренности об открытии КПВВ, мы можем начинать работы буквально на следующий день после договоренности. Заранее уже думаем о том, как улучшить обслуживание людей, которые будут пересекать КПВВ, готовы поставить мобильные центры предоставления административных услуг», — отметил Сергей Гайдай.