Завтра в Петровском начнут разводить войска

Начало практической фазы разведения войск вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области состоится 8 ноября в 12:00.

«Согласно всем отчетам ОБСЕ, мы на завтра, 8 числа, на 12:00 планируем начало практической фазы разведения войск — участок номер три вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское, Волновахский район», — сообщили в пресс-службе ООС.

Также завтра 8 ноября 2019 года, в 9.00, на площади перед зданием городского совета м.Часив Яр Бахмутского района Донецкой области состоится брифинг Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко на тему готовности украинской стороны к началу практической фазы разведения сил и средств на участке №3 (н.п.Петровское).