В МВД пообещали системно прилагать усилия для обеспечения безопасности журналистов. При этом в 2019 году из 158 уголовных преступлений против журналистов 156 были просто закрыты.

Об этом заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко заявил 6 ноября, во время парламентских слушаний на тему «Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения».

«Политика Министерства внутренних дел Украины заключается в том, что власть демократической и европейской страны, каковой и является Украина, имеет системно прилагать усилия, чтобы гарантировать безопасность журналистам и право граждан на информацию», - заявил Антон Геращенко.

Заместитель Министра внутренних дел также рассказал, что 24 октября 2019 состоялась встреча Министра внутренних дел Арсена Авакова с председателем Национального союза журналистов Сергеем Томиленко.

«Во время встречи Министр дал поручение мне, как его заместителю, и главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко координировать усилия Министерства внутренних дел и Национальной полиции для эффективного реагирования на факты препятствования журналистской деятельности. По поручению Министра отныне ответственность за эффективность расследований преступлений против журналистов будут регулярно отчитываться перед прессой о усилия по защите представителей СМИ. Также Арсен Аваков поручил Национальной полиции оперативно реагировать на факты препятствования профессиональной деятельности журналистов и пообещал обеспечить персональное реагирования на резонансные нападения на журналистов в регионах», - отметил Антон Геращенко.

Отметим, в течение 9 месяцев 2019 следователями Национальной полиции зарегистрировано 158 уголовных преступлений. По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлено обвинительные акты в 10 уголовных производствах за 12 уголовных преступлений. В 156 уголовных правонарушениях в течение отчетного периода следователями принято решение об их закрытии. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.