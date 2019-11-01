» » Из 158 уголовных преступлений против журналистов 156 были просто закрыты

Из 158 уголовных преступлений против журналистов 156 были просто закрыты

Вчера, 14:24 citynews.net.ua | Напечатать

В МВД пообещали системно прилагать усилия для обеспечения безопасности журналистов. При этом в 2019 году из 158 уголовных преступлений против журналистов 156 были просто закрыты.

Об этом заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко заявил 6 ноября, во время парламентских слушаний на тему «Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения».

«Политика Министерства внутренних дел Украины заключается в том, что власть демократической и европейской страны, каковой и является Украина, имеет системно прилагать усилия, чтобы гарантировать безопасность журналистам и право граждан на информацию», - заявил Антон Геращенко.

Заместитель Министра внутренних дел также рассказал, что 24 октября 2019 состоялась встреча Министра внутренних дел Арсена Авакова с председателем Национального союза журналистов Сергеем Томиленко.

«Во время встречи Министр дал поручение мне, как его заместителю, и главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко координировать усилия Министерства внутренних дел и Национальной полиции для эффективного реагирования на факты препятствования журналистской деятельности. По поручению Министра отныне ответственность за эффективность расследований преступлений против журналистов будут регулярно отчитываться перед прессой о усилия по защите представителей СМИ. Также Арсен Аваков поручил Национальной полиции оперативно реагировать на факты препятствования профессиональной деятельности журналистов и пообещал обеспечить персональное реагирования на резонансные нападения на журналистов в регионах», - отметил Антон Геращенко.

Отметим, в течение 9 месяцев 2019 следователями Национальной полиции зарегистрировано 158 уголовных преступлений. По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлено обвинительные акты в 10 уголовных производствах за 12 уголовных преступлений. В 156 уголовных правонарушениях в течение отчетного периода следователями принято решение об их закрытии. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 20:40

Послы стран «нормандской четверки» и представитель США побывали в точках разведения сил на Донбассе

Вчера, 15:21

Завтра в Петровском начнут разводить войска

Вчера, 14:24

Из 158 уголовных преступлений против журналистов 156 были просто закрыты

Вчера, 13:57

В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильных туманов

Вчера, 13:43

Главный тренер Зари признаны лучшим тренером Премьер-лиги по итогам октября

Вчера, 13:06

Северодонецкий горсовет рассказал о стоимости ремонта светомузыкального фонтана

Вчера, 11:48

В Луганской области установлен запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах

Вчера, 11:30

Петр Порошенко побывал в Рубежном, Кременной и Станице Луганской

Вчера, 10:22

6 ноября российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня

6-11-2019, 14:08

Австрия выделила Украине 1 млн евро для помощи жителям Донбасса и разминирование

6-11-2019, 12:31

ГБР обвиняет чиновников Минобороны в покупке некачественных бронежилетов на 176 млн гривень

6-11-2019, 12:06

ЛЭО опять предупредило Лисичанск об отключении воды

Новости Украины:

Вчера, 10:44

В Киеве снова «заминировали» 3 станции метро

Вчера, 10:42

В Киеве пытались убить предпринимателя при помощи бомбы на крыше автомобиля

6-11-2019, 12:57

Прокурор огласил обвинительный акт по делу мэра Одессы Труханова

5-11-2019, 14:56

На трассе Киев-Одесса у предпринимателей отобрали 12 млн гривень

5-11-2019, 13:38

В Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 139 лет

5-11-2019, 09:53

В Одессе «заминировали» СБУ и обладминистрацию

4-11-2019, 17:00

В Одессе подросток убил 14-летнюю девушку

4-11-2019, 16:55

На Закарпатье пограничники обнаружили 11 мешков янтаря

4-11-2019, 15:34

В Одессе прошел франко-украинский фестиваль короткого метра «МОСТ Кинофест»

4-11-2019, 13:03

Ремонт LED подсветки современного телевизора - это реальность!

4-11-2019, 11:50

В Киеве объявили штормовое предупреждение

1-11-2019, 10:46

В Киеве закрыли станции метро Хрещатик и Театральная

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 

Из 158 уголовных преступлений против журналистов 156 были просто закрыты » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня