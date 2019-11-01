В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильных туманов на правобережной Украине.

Как прогнозируют в Укргидрометцентре, на пятницу, 8 ноября объявлено штормовое предупреждение по Украине: ожидается туман с видимостью 200-500 м.

«По Украине 8 ноября ночью и утром на Правобережье туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Что касается непосредственно Киева и Киевской области, то там 8 ноября утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).