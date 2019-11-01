Главный тренер Зари признаны лучшим тренером Премьер-лиги по итогам октября

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник и полузащитник команды Богдан Леднев признаны лучшим тренером и футболистом Премьер-лиги по итогам октября, сообщает официальный сайт УПЛ.

Победители определялись путем выбора болельщиками на сайте организации из кандидатов, которые одерживали победы в каждом октябрьском туре.

Скрипник становился лучшим тренером чемпионата в рамках 11-го тура, когда Заря обыграла Десну, а Леднев стал лучшим в 12-м туре благодаря голу и двум ассист в матче с Ворсклой (4: 0).

Кроме этих двух матчей в октябре луганская команда также сыграла вничью на выезде со Львовом (0: 0).

После 13 туров Заря занимает четвёртое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков и отставая от идущего вторым Динамо на 2 очка. #