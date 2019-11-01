Северодонецкий горсовет рассказал о стоимости ремонта светомузыкального фонтана

Чиновники Северодонецкого городского совета опровергли слухи о завышенной стоимости ремонта светомузыкального фонтана возле здания Дворца культуры и запуске его в зимние морозы.

Информацию об открытии открывают фонтана под Новый год в мэрии считают недобросовестной манипуляцией. Как сообщили в городском совете, в ноябре фонтан включаться в работу не будет - его включат весной будущего 2020 года.

К сожалению, в силу объективных трудностей не удалось отремонтировать наш фонтан летом. Потому что когда его строили в 2008 году, то купили дешевое и ненадежное оборудование китайского производства. Которое, к тому же, сейчас не выпускается. И подрядчику потребовалось много времени, чтобы найти и закупить запасные части аналогичные тем, которые были поставлены в 2008 году.

Однако ы горсовете уверены - фонтан нужен не на один год, он будет работать и радовать горожан десятилетия.

Также прояснили и стоимость ремонта. В городе ходят слухи что на ремонт вроде было потрачено 4 млн.грн. Это ложная информация, не имеющая под собой никаких оснований. Ремонт фонтана выполнил ФЛП Вячеслав Орлов, стоимость работ (вместе с закупкой оборудования) составила 1 миллион 158 тысяч грн. Из которых 50% было выплачено авансом, а остальные будет перечислена после передачи работы. Напомним, что в прошлом году власть собиралась выполнить ремонт этого фонтана за 8 млн. грн.

Также в городском совете опровергли информацию о том, что следующем году снова будут выделяться средства на ремонт этого фонтана. На этой неделе в Северодонецке планируется провести испытания фонтана: он будет залит водой, будет проверена работа насосов, форсунок, другого оборудования. При положительных результатах испытаний будет составлен акт принятия фонтана в эксплуатацию. После чего вода будет слита. Весной 2020 фонтан будет включен в постоянную работу. Возможно, что при этом действительно потребуются небольшие средства на наладку оборудования. Но существенно меньше, чем на ремонт.