В Луганской области установлен запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах

С первого ноября до окончания зимнего периода, запрещен промышленный и любительский и спортивный лов рыбы на зимовальных ямах в водоемах Луганской области. Об этом сообщили в областной экологической инспекции.

Зимовальная яма - место массового скопления рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период. Обычно на ямах сосредотачиваются рыбы одного вида, обеспечивает лучшие условия зимовки. В проточных водоемах зимовальные ямы находятся в наиболее глубоких местах с замедленным течением. В озерах и водохранилищах они располагаются в зоне впадения рек, в местах выхода подводных источников.

Напоминаем, рыбалка в запретный период разрешена на участках для любительского рыболовства за пределами зимовальных ям.

При этом, любительский лов рыбы разрешается зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более №10, мормышкой, наживное и живцовой снастями. Общее количество крючков на водоемах общего пользования не должна превышать пяти на рыболова, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство - не более десяти на человека.

Перечень основных зимовальных ям водных биоресурсов на осенне-зимний период 2019 - 2020 годов в Луганской области:

На реке Северский Донец:

Акватория от нижней по течению границы с. Григорьевка в с. Шипиловка и на 2 км ниже по течению от него;

Акватория от нижней по течению границы г.. Лисичанск к верхней по течению границы с. Устиновка;

Акватория в пределах пгт. Нижнее.

На реке Айдар:

Акватория от нижней по течению границы с. Новопсков до плотины у с. Рыбянцево;

Акватория от железнодорожного моста с. Проказино к плотине м. Старобельска;

Участок р. Айдар от сбросной трубы стоков объекта очистного сооружения в с. Половинкино Старобельского района в верхней по течению границы. с. Хворостяновка;

Акватория от верхней по течению границы с. Штормовое к автомобильному мосту с.Маловенделивка.

На реке Красная:

Акватория в пределах с. Преображенное; Акватория от СПТУ № 114 до насосной станции с. Хомовка;

Акватория в пределах г.. Сватово от старого молокозавода к мосту вблизи ЗОСШ № 7.

На реке Деркул:

Акватория от устья р. Полной к плотине возле с. Красный Деркул.

Напоминаем, что за несоблюдение указанных норм предусмотрена административная ответственность - штраф от 34 до 680 грн. Кроме штрафа за незаконный вылов начисляются убытки за каждую выловленную рыбу.

Государственная экологическая инспекция в Луганской области призывает всех рыбаков-любителей и рыболовов-спортсменов придерживаться запрета на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах.