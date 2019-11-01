Петр Порошенко побывал в Рубежном, Кременной и Станице Луганской

6 ноября пятый президент Украины, а ныне депутат Верховной Рады, Петр Порошенко посетил Луганскую область.

«Одно дело быть патриотом в Киеве, но просто быть на прифронтовой территории, в Станице Луганской, где твоей позицию ты рискуешь жизнью и свободой» — заявил Петр Порошенко во время встречи с украинскими патриотами в Станице Луганской.

«С моста в Станице Луганской видно позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны. Однако после общения с военными и местными жителями понял — на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, до сих пор с оружием остаются на позициях.

Почему я твердо убежден в победе Украины? Потому что есть такие люди, как украинские патриоты из Станицы Луганской. Люди, которые верят в победу и любят Украину превыше всего. Волонтеры, наши воины, с первой минуты агрессии стали на защиту украинской земли.

Поэтому я в Станице Луганской, чтобы поблагодарить вас за принципиальную позицию, которую вы занимали эти пять с половиной лет. Эта позиция должна быть непоколебимой и в дальнейшем: мы хотим мира, но не на условиях капитуляции» — добавил Порошенко.

Также гости из партии ЕС посетили волонтерский центр и стадион, где происходила встреча с жителями Станицы Луганской.

При этом, как пишет Светлана Светикова, не был задействован админресурс, люди пришли на встречу чтобы пообщаться с депутатами отстаивающими независимость Украины и выступающих против выполнения условий российских террористов.

По мнению волонтера людям нужен диалог, которого давно уже не было, и ответы на вопросы.