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6 ноября российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 10:22 citynews.net.ua | Напечатать

6 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Российские обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреливали Новотошковское из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов.

В районе Крымского позиции ВСУ оказались под огнем крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

На неподалеку Луганского, границе Луганской и Донецкой областей боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и АГС.

В Донецкой области боевики обстреливали населенный пункт Пески из 82 мм минометов.
Вчера, 6 ноября, осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил.
Уже сегодня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрела. Вблизи Водяного противник вел огонь по позициям наших защитников из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Крымского, кроме РПГ, стрелял еще и из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.


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