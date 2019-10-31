ЛЭО опять предупредило Лисичанск об отключении воды

Заседание внеочередной сессии Лисичанского горсовета по вопросу выделения средств городскому водоканалу прошло вчера, 5 ноября.

Депутаты выделили один миллион гривень на финансовую поддержку Лисичанскводоканала, внес изменения в городской бюджет на 2019 год и Программу развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Внеочередная сессия прошла из-за ежемесячного отключение объектов водоканала из-за долгаов водников перед энергетиками в 167 миллионов гривен за электроснабжение, а также обязано ежемесячно платить по счетам около 3,6 миллионов гривен.

Тем не менее этого миллиона мало - уже 6 ноября Луганское энергетическое объединение предупредило жителей Лисичанска об отключении объектов водоканала с 8 ноября от электроэнергии.

Также стоит отметить - Лисичанские депутаты уже много месяцев подряд собираются на внеочередные сессии после того, как жители избравшие их в городской совет сидят без воды из-за бездарного бюджета в котором изначально заложено возникновение задолженности.



