Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистовСегодня, 11:49
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом образовал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Об этом говорится в президентском указе № 808 от 6 ноября.
«Образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины», — указано в тексте документа.
Как отмечается, указ издан «в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов».
Также указом утверждается положение о Совете и его персональный состав:
- Миський Вадим Васильевич — общественный деятель, секретарь Совета (по согласованию)
- Бурмагин Александр Александрович — юрист (по согласию)
- Влащенко Наталия Викторовна — журналист, продюсер (по согласованию)
- Городецкая Ирина Олеговна — юрист (по согласию)
- Гуменюк Наталья Петровна — журналист (по согласию)
- Дуцык Диана Ростиславовна — общественный деятель (по согласию)
- Елизаров Павел Александрович — продюсер (по согласованию)
- Кречетов Максим Геннадьевич — журналист (по согласию)
- Лебедева Татьяна Яковлевна — общественный деятель (по согласию)
- Остапа Светлана Витальевна — журналист, редактор (по согласию)
- Писанка Людмила Александровна — редактор (по согласию)
- Попова Татьяна Валерьевна — общественный деятель (по согласию)
- Томиленкo Сергей Антонович — общественный деятель, журналист (по согласию)
- Шевченко Тарас Сергеевич — юрист, общественный деятель (по согласию)
- Штурхецкий Сергей Владимирович — общественный деятель (по согласию).
- Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.