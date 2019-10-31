Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом образовал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Об этом говорится в президентском указе № 808 от 6 ноября.

«Образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины», — указано в тексте документа.

Как отмечается, указ издан «в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов».

Также указом утверждается положение о Совете и его персональный состав: