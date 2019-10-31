» » Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Сегодня, 11:49 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом образовал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Об этом говорится в президентском указе № 808 от 6 ноября.

«Образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины», — указано в тексте документа.

Как отмечается, указ издан «в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов».

Также указом утверждается положение о Совете и его персональный состав:

  • Миський Вадим Васильевич — общественный деятель, секретарь Совета (по согласованию)
  • Бурмагин Александр Александрович — юрист (по согласию)
  • Влащенко Наталия Викторовна — журналист, продюсер (по согласованию)
  • Городецкая Ирина Олеговна — юрист (по согласию)
  • Гуменюк Наталья Петровна — журналист (по согласию)
  • Дуцык Диана Ростиславовна — общественный деятель (по согласию)
  • Елизаров Павел Александрович — продюсер (по согласованию)
  • Кречетов Максим Геннадьевич — журналист (по согласию)
  • Лебедева Татьяна Яковлевна — общественный деятель (по согласию)
  • Остапа Светлана Витальевна — журналист, редактор (по согласию)
  • Писанка Людмила Александровна — редактор (по согласию)
  • Попова Татьяна Валерьевна — общественный деятель (по согласию)
  • Томиленкo Сергей Антонович — общественный деятель, журналист (по согласию)
  • Шевченко Тарас Сергеевич — юрист, общественный деятель (по согласию)
  • Штурхецкий Сергей Владимирович — общественный деятель (по согласию).
  • Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:08

Австрия выделила Украине 1 млн евро для помощи жителям Донбасса и разминирование

Сегодня, 12:31

ГБР обвиняет чиновников Минобороны в покупке некачественных бронежилетов на 176 млн гривень

Сегодня, 12:06

ЛЭО опять предупредило Лисичанск об отключении воды

Сегодня, 11:51

В Луганской области за 10 месяцев собрали почти 5 млрд грн налогов и сборов

Сегодня, 11:49

Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Сегодня, 09:50

Российские террористы продолжают обстреливать окраины Золотого в Луганской области

Вчера, 15:02

Луганский губернатор Гайдай хочет потратить 400 миллионов на дорогу Северодонецк-Золотое

Вчера, 14:36

Украинский суд и прокуратура помогают уйти от ответственности военному преступнику Аркадию Корниевскому

Вчера, 11:59

У Зеленского планируют поднять тарифы на электроэнергию для населения

Вчера, 10:15

В Золотом пьяные террористы еще в сентябре ранили подростка из автомата

Вчера, 09:58

Воевавший за российских террористов боевик из Днепра приговорен к 8 годам тюрьмы

Вчера, 09:35

ЛЭО отложило отключение воды в Лисичанске до сессии городского совета

Новости Украины:

Сегодня, 12:57

Прокурор огласил обвинительный акт по делу мэра Одессы Труханова

Вчера, 14:56

На трассе Киев-Одесса у предпринимателей отобрали 12 млн гривень

Вчера, 13:38

В Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 139 лет

Вчера, 09:53

В Одессе «заминировали» СБУ и обладминистрацию

4-11-2019, 17:00

В Одессе подросток убил 14-летнюю девушку

4-11-2019, 16:55

На Закарпатье пограничники обнаружили 11 мешков янтаря

4-11-2019, 15:34

В Одессе прошел франко-украинский фестиваль короткого метра «МОСТ Кинофест»

4-11-2019, 13:03

Ремонт LED подсветки современного телевизора - это реальность!

4-11-2019, 11:50

В Киеве объявили штормовое предупреждение

1-11-2019, 10:46

В Киеве закрыли станции метро Хрещатик и Театральная

31-10-2019, 12:18

Верховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича

31-10-2019, 10:50

В Верховной Раде рассматривают снятие неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 

Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня