Российские террористы продолжают обстреливать окраины Золотого в Луганской области

5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В Луганской области боевики обстреливали позиции ВСУ в раойне Орехово - из ручных автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в районе Хутора Вольного на окраине Золотого - из автоматических гранатометов.

Уже сегодня боевики вели массированный обстрел позиций ВСУ в районе Крымского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские террористы обстреляли Водяное из из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 5 ноября, ранений в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.