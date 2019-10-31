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Российские террористы продолжают обстреливать окраины Золотого в Луганской области

Сегодня, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В Луганской области боевики обстреливали позиции ВСУ в раойне Орехово - из ручных автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в районе Хутора Вольного на окраине Золотого - из автоматических гранатометов.

Уже сегодня боевики вели массированный обстрел позиций ВСУ в районе Крымского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские террористы обстреляли Водяное из из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вчера, 5 ноября, ранений в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.


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