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Луганский губернатор Гайдай хочет потратить 400 миллионов на дорогу Северодонецк-Золотое

Вчера, 15:02 citynews.net.ua | Напечатать

Уже сделан анализ состояния дороги к КПВВ в Золотом, готовы провести тендер и начать ремонт, - заявил Сергей Гайдай во время пресс-конференции

Как сообщили в пресс-службе ЛОГА, среди стратегических направлений определено соединение территории Луганской области с Объединенной энергетической системой Украины, строительство железнодорожной ветки к отделенной от Всеукраинской сети колеи Кондрашевская-Нова - Лантратовка, восстановление дорог, модернизация угольной промышленности.

Важной задачей является привлечение инвесторов. Некоторые наработки по этому направлению уже существуют.

«Мы должны создать такие условия для жизни, чтобы те, кто уехал, начали возвращаться на Луганщину, а жители временно оккупированных территорий желали жить в Украине», - акцентировал он.

В перспективе, как сообщил Сергей Гайдай, работа по улучшению инфраструктуры у КПВВ в Золотом.

«По моему поручению уже сделан анализ состояния дороги из Северодонецка в КПВВ. Мы готовы зимой провести тендерные процедуры, чтобы весной начать эти работы, - отметил председатель облгосадминистрации. - Ориентировочно ремонт автодороги будет стоить 400 млн гривень. Также разрабатываются варианты расширения дороги на самом КПВВ».


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