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У Зеленского планируют поднять тарифы на электроэнергию для населения

Вчера, 11:59 citynews.net.ua | Напечатать

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова».

«У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность — и это цепная реакция», — сказал Тарасюк.

Глава НКРЭКУ считает существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса «раковой опухолью для украинской экономики».

«Другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе не существует», — считает Тарасюк.


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