Воевавший за российских террористов боевик из Днепра приговорен к 8 годам тюрьмы

Боевик террористической организации «ЛНР» приговорен к восьми годам лишения свободы. Он был причастен к обстрелам позиций украинских военных подразделений в Луганской и Донецкой областях.

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Днепра в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Под руководством российских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере для боевиков в Белгороде в РФ. После обучения в течение пяти лет он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.

Контрразведчики совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в марте 2019 года задержали боевика в районе проведения операции Объединенных сил.

«Злоумышленник предоставил следователям СБУ свидетельство о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерства, совершенных участниками незаконных вооруженных формирований. Лисичанский городской суд Луганской области признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины», — резюмировали в пресс-центре, и добавили, что приговор вступил в законную силу.