Российские террористы обстреляли Новотошковское из артиллерии - детей эвакуировали из школы

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений с запрещенной минского договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области боевики вели огонь по жилым районам поселка Новотошковское — по всему спектру вооружения начиная из стрелкового оружия в минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм. На время мощного обстрела российскими оккупантами дети, находившихся в школе, были эвакуированы в бомбоубежище.

Неподалеку Новолуганского боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов.

Хутор Вольный находящийся практически на линии разведения войск в поселке Золотое был обстрелян из противотанковых гранатометов.

Также боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Крымского и дважды у Троицкого — из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК» противник совершил 10 обстрелов по позициям Объединенных