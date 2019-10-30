» » Российские террористы обстреляли Новотошковское из артиллерии - детей эвакуировали из школы

Российские террористы обстреляли Новотошковское из артиллерии - детей эвакуировали из школы

Сегодня, 21:03 citynews.net.ua | Напечатать

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений с запрещенной минского договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В Луганской области боевики вели огонь по жилым районам поселка Новотошковское — по всему спектру вооружения начиная из стрелкового оружия в минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм. На время мощного обстрела российскими оккупантами дети, находившихся в школе, были эвакуированы в бомбоубежище.
Неподалеку Новолуганского боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов.
Хутор Вольный находящийся практически на линии разведения войск в поселке Золотое был обстрелян из противотанковых гранатометов.
Также боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Крымского и дважды у Троицкого — из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК» противник совершил 10 обстрелов по позициям Объединенных 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 21:03

Российские террористы обстреляли Новотошковское из артиллерии - детей эвакуировали из школы

Сегодня, 15:31

Получившие большинство голосов в Луганской области депутаты ОПЗЖ игнорируют голосования в Раде

Сегодня, 13:54

5 ноября Лисичанск останется без воды

Сегодня, 13:08

Що саме планує будувати Гайдай на місці вже побудованого КПВВ «Золоте»?

Сегодня, 12:57

«Укрзализниця» назначит 35 дополнительных пассажирских поездов во время новогодних и рождественских праздников

Сегодня, 11:55

Северодонецк присоединился к всеукраинской акции в день смерти Кати Гандзюк

Сегодня, 10:07

ОБСЕ сообщила о готовности Украины и российских боевиков к демонтажу укреплений в Золотом

Сегодня, 09:07

3 ноября российские террористы 14 раз нарушили режим прекращения огня

1-11-2019, 16:03

У Зеленского не хотят в НАТО, но просят доступ к разведданным

1-11-2019, 15:30

Украинские судьи хотят оставить без наказания палача и садиста из Луганска

1-11-2019, 13:30

Новый луганский губернатор «подарил» Лисичанску плательщика налогов на 3,5 млн в месяц

1-11-2019, 12:50

В Луганской области осуждены трое преступников за разграбление могил

Новости Украины:

Сегодня, 17:00

В Одессе подросток убил 14-летнюю девушку

Сегодня, 16:55

На Закарпатье пограничники обнаружили 11 мешков янтаря

Сегодня, 15:34

В Одессе прошел франко-украинский фестиваль короткого метра «МОСТ Кинофест»

Сегодня, 13:03

Ремонт LED подсветки современного телевизора - это реальность!

Сегодня, 11:50

В Киеве объявили штормовое предупреждение

1-11-2019, 10:46

В Киеве закрыли станции метро Хрещатик и Театральная

31-10-2019, 12:18

Верховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича

31-10-2019, 10:50

В Верховной Раде рассматривают снятие неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича

30-10-2019, 13:21

ГБР направило в суд дело Ивано-Франковского полицейского совершившего в пьяном виде ДТП с жертвами

30-10-2019, 13:10

В Одессе отопительный сезон начнется 1 ноября

30-10-2019, 11:56

В Киеве показали ход реконструкции Шулявского путепровода

30-10-2019, 11:22

30 октября в Киеве из-за футбольного матча изменят работу станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 

Российские террористы обстреляли Новотошковское из артиллерии - детей эвакуировали из школы » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня